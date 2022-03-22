OKLICK GMNG ОК-600 и GMNG ОК-603 – мощные беспроводные стереосистемы

22 марта 2022, 11:45

ОКЛИК представил новые модели акустических систем игрового направления. Узнать девайсы можно по обозначению GMNG – сокращению от GAMING.

ОКЛИК представил новые модели акустических систем игрового направления. Узнать девайсы можно по обозначению GMNG – сокращению от GAMING. Особенность устройств в том, что это практически медиацентры и они могут использоваться как с ПК так и без него. Кроме традиционного ПК, колонки можно подключить к ноутбуку, планшету или смартфону по проводу или Bluetooth. Современный Bluetooth версии 5.0 гарантирующий стабильный прием и высокую скорость передачи сигнала.Оба устройства имеют классическую форму для стереосистем. Корпус выполнен из утолщенных плит МДФ исключающих возможность возникновения посторонних звуков корпуса. Дополнением является LED подсветка лицевых декоративных панелей.Блок управления звуком и встроенным медиаплеером вынесен на правый бок активной колонки специально под правую руку. Туда же вынесены интерфейсы для подключения носителей памяти: флеш накопителей и TF-карт. Также предусмотрено управление с помощью беспроводного пульта ДУ.Пользователь может на свое усмотрение выбирать различные способы подключения и источнику воспроизведения звука: AUX, Bluetooth, USB, TF и даже FM. Да, радио тут тоже есть.И самое главное. Звук. Колонки передают звук во всей ширине воспринимаемого человеком звукового спектра: от 40 до 20000 Гц. Хорошее звучание достигается применением больших 5-ти дюймовых низкочастотных динамиков и 2-х дюймовых пищалок. Устройства имеют большой запас мощности для настольных колонок – 50 Ватт.