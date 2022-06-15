Новая линейка саундбаров ОКЛИК и GMNG в продаже

15 июня 2022, 12:45

Компания Nippon Klick Systems LLP объявила о старте продаж новой линейки саундбаров ОКЛИК и GMNG для ПК.



Альтернатива компьютерным колонкам – саундбар. Это компактное устройство, устанавливающееся под монитор, которое можно использовать как замену компьютерным колонкам. А GMNG OK-543S и как USB-хаб с помощью интерфейса USB Type-A, выведенного на тыльную сторону устройства.

В отличие от обычных колонок, саундбар занимает минимум места, что очень актуально для небольших компьютерных столов.Громкость звучания не уступает обычным компактным компьютерным колонкам. 6 и 10 Вт достаточно для создания комфортного звукового сопровождения. И это значительно лучше встроенных динамиков монитора.Подключение к устройству воспроизведения звука возможно как с помощью стандартного AUX, так и «по воздуху», через Bluetooth 5.0.Саундбар может быть подключен к различным девайсам: ПК, ноутбуку, ТВ или приставке. А через bluetooth можно воспроизводить музыку с телефона или планшета.Управление уровнем громкости осуществляется с помощью механического регулятора легко доступного для пользователя.