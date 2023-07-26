Новая клавиатура 975GK от GMNG

26 июля 2023, 14:15

В продажу поступила новая модель клавиатуры с настраиваемыми макросами и RGB-подсветкой - GMNG 975GK.



Основные преимущества новой клавиатуры 975GK от GMNG:



технология Anti-Ghosting и настраиваемая RGB подсветка,

4 вспомогательные клавиши (G1…G4) для выполнения дополнительных команд в играх и активации макросов,

подсветка клавиатуры реагирует на звуки,

более девяти режимов возможных цветовых комбинаций в сочетании с тремя уровнями яркости и четырьмя возможными скоростями,

яркий и футуристический дизайн.

Габариты аксессуара составляют 478 x 33.5 x 195 миллиметра, вес — 0,65 кг, а длина кабеля — 1,8м. Для полного удобства использования устройство оснащено дополнительными разъемами: USB – A x 1 и AUX 3.5 x 2, что позволяет иметь все подключения прямо под рукой. А позолоченный коннектор и ферритовый фильтр отвечают за хорошую проводимость и надежную передачу сигнала.