GMNG выпустил в продажу новую игровую мышь GMNG XM003

21 июля 2023, 14:45

Бренд GMNG, выпускающий устройства для гейминга, представляет игровую мышь GMNG XM003.

Она получила максимальное разрешение до 32000 DPI, UV-покрытие корпуса, 10 кнопок с возможностью записи макросов и ресурс до 20 млн. нажатий.

Мышь GMNG XM003 гарантирует высокую точность в играх и оптимальную управляемость благодаря широкому спектру настраиваемых параметров.



Оптический сенсор высокого разрешения можно переключать кнопкой на корпусе или с помощью специального ПО в диапазоне между значениями 1200/3600/6400/8000/16000/24000/32000.



Четыре конфигурации частоты опроса 125 / 250 / 500 / 1000 Гц помогут легко переключаться и с удовольствием играть в игры самых разных жанров: от скоростных шутеров до неспешных инди.



Десять кнопок с возможностью записи макросов дают максимальную кастомизацию игрового опыта.



Эргономичный чёрный корпус комфортно ложится в руку благодаря приятному на ощупь матовому покрытию. Мышь оснащена прорезиненным колесом прокрутки и подставкой для мизинца. Ножки изготовлены из тефлона. Мышь хорошо сидит в руке, обладает небольшими габаритами и весит 150 г.



В девайсе предусмотрена RGB-подсветка с 10 режимами и возможностью её полного отключения. Настройка производится при помощи специального драйвера.

GMNG XM003 может быть как крутой игровой мышью, так и удобным офисным гаджетом. Изначально четыре кнопки на правой боковой панели заточены под открытие программы "Мой компьютер", выхода на рабочий стол и переключением между страницами документов.Подключается к ПК через USB-кабель длиной 1,8 м с прочной оплёткой и позолоченным коннектором для надёжности.