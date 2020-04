Game Ready в GeForce NOW – в фокусе инди-игры!

6 апреля 2020, 12:45

NVIDIA уже давно оказывает поддержку инди-разработчикам игр в рамках программы Indie Spotlight, а теперь такую возможность дает и инициатива GeForce NOW.

На этой неделе в сервисе GeForce NOW появилась Game Ready поддержка для нескольких новых игр, среди которых и отличные инди-проекты.На этой неделе TaleWorlds Entertainment выпустили Mount & Blade II: Bannerlord для ПК с возможностью стриминга через GeForce NOW. Игра получила отличные отзывы, мгновенно став одной из самых популярных. Сейчас она доступна с 10% скидкой в Steam.Вчера в GeForce Now появилась еще одна игра - Mount & Blade: With Fire and Sword, одна вошла в ТОП10 новинок этой недели.Полный список инди-релизов, которые теперь поддерживаются в GeForce NOW:Draganronpa 2: Goodbye Despair от Spike ChunsoftDwarrows от Lithic EntertainmentJack Orlando: Director's Cut и Knights and Merchants от Topware InteractiveMount & Blade II: Bannerlord и Mount & Blade: With Fire and Sword от TaleWorldsPostal 2 от Running with ScissorsSpeed Runners от tinyBuildThe Cycle от YagerTropico 5 от Kalypso MediaСледите за добавлениями Game Ready-профилей для новых игр в GeForce NOW (#GRonGFN) каждую неделю!Напоминаем, что GFN.RU, партнер глобального альянса GeForce NOW, поддерживает всех, кто остался дома, и дает бесплатный месяц игры всем новым пользователям. Для подключения к сервису достаточно только регистрации на www.gfn.ru. Играть в требовательные ПК-игры в сервисе можно практически с любого устройства – в том числе со слабого ПК, компьютеров Mac, телевизоров и телефонов на ОС Android, включая медиаплеер NVIDIA SHIELD TV.