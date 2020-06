26 июня 2020, 10:45

GeForce NOW: 16 новых игр

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 16 игр, включая Danger Scavenger, которая стала доступна на этой неделе в Steam.



Также теперь, когда Epic Vault представляет бесплатную игру недели, мы незамедлительно начинаем поддерживать ее в сервисе GeForce NOW. На этой неделе мы подготовили профиль для Stranger Things 3: The Game.



Мы рады приветствовать возвращение в сервис theHunter: Call of the Wild, Torchlight II и GhostRunner демо.



В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.



Список новых игр этой недели игр включает:



Новые игры в сервисе:



Danger Scavenger (new game launch on Steam – 6/22)

Stranger Things 3: The Game (Epic Games Store - Free on 6/25)

Disco Elysium (Epic)

Farming Simulator 19 (Epic)

Just Cause 4 Reloaded (Epic)

Idle Big Devil

Spintires

SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)

Snake Pass

Surviving The Aftermath (Epic Games Store)

Tale of Wuxia: The Pre-Sequel

Tunshi Kongming Legends

Warhammer Underworlds Online



Вернувшиеся игры:



theHunter: Call of the Wild

Torchlight II

GhostRunner demo