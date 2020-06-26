GeForce NOW: 16 новых игр

В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 16 игр, включая Danger Scavenger, которая стала доступна на этой неделе в Steam.
Также теперь, когда Epic Vault представляет бесплатную игру недели, мы незамедлительно начинаем поддерживать ее в сервисе GeForce NOW. На этой неделе мы подготовили профиль для Stranger Things 3: The Game.
Мы рады приветствовать возвращение в сервис theHunter: Call of the Wild, Torchlight II и GhostRunner демо.
В СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список новых игр этой недели игр включает:
Новые игры в сервисе:
Danger Scavenger (new game launch on Steam – 6/22)
Stranger Things 3: The Game (Epic Games Store - Free on 6/25)
Disco Elysium (Epic)
Farming Simulator 19 (Epic)
Just Cause 4 Reloaded (Epic)
Idle Big Devil
Spintires
SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)
Snake Pass
Surviving The Aftermath (Epic Games Store)
Tale of Wuxia: The Pre-Sequel
Tunshi Kongming Legends
Warhammer Underworlds Online
Вернувшиеся игры:
theHunter: Call of the Wild
Torchlight II
GhostRunner demo
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