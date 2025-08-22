73% украинцев все еще верят в победу Украины над россией — опрос

22 августа 2025, 14:15

Согласно результатам опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11%. За последний год снижение веры в победу Украины продолжилось, составив 4 процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станут возвращение всех украинских пленных, депортированных и похищенных (37%), сохранение украинской государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов Украины (30%). Об освобождении украинских территорий в границах по состоянию на 1991 год сообщили 27% опрошенных.