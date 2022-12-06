Ахметов уверен в победе ЗСУ

6 декабря 2022, 11:45

"Я не знаю точно, когда это случится, но убеждён, что так будет. И живу этим каждый день", — сказал Ринат Ахметов в интервью швейцарским журналистам.



"Я верю в победу украинской армии на поле боя и в помощь наших западных партнеров. Любые переговоры возможны только после того, как российская армия полностью уйдет из украинской земли" — заявил Ахметов.