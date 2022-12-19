Путин трижды переносил начало вторжения в Украину, — заместитель начальника ГУР

19 декабря 2022, 14:15

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились ко вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к атаке", - сказал Скибицкий. Он рассказывает, что в конце концов Герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

Кроме того в интервью изданию BILD он заявил:После освобождения Херсона на юге война вступила в новую фазу. Российские солдаты теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях;ВС РФ и "Вагнер" сосредоточили свои атаки вокруг Бахмута, чтобы контролировать всю Донецкую область, с юга выйти на Краматорск и Славянск: "Пригожин заботится о своем престиже и ему нужен личный успех";Война в Украине сильно истощила российскую армию. Помимо больших потерь среди личного состава, из-за санкций в России отсутствуют и больше не производятся многие комплектующие для некоторых видов вооружения;Наша ПВО сейчас имеет эффективность поражения крылатых и баллистических ракет на уровне 75-80%. С дронами-камикадзе теперь часто бывает 100%.