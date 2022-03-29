К убийству Немцова может быть причастно ФСБ - расследование

29 марта 2022, 9:15

The Insider, Bellingcat и русская служба «Би-би-си» рассказали о предполагаемых сотрудниках ФСБ, которые следили за Борисом Немцовым перед его убийством.

По словам журналистов, те же самые люди в дальнейшем следили за Алексеем Навальным и Владимиром Кара-Мурзой перед их отравлением.



Расследователи изучили данные о передвижениях Немцова из базы бронирования билетов «Магистраль» и узнали, что в 2014 и 2015 годах за политиком постоянно следовали люди с паспортами на имена Валерия Сухарева, Дмитрия Сухинина и Алексея Кривощекова.



«Преследование политика началось сразу после того, как он начал активно лоббировать расширение санкций на друзей путина. Всего за два дня до убийства они переключились на другого лоббиста антипутинских санкций, Владимира Кара-Мурзу», — пишет The Insider.



Также Сухарев и Кривощеков упоминались в расследованиях Bellingcat об отравлении Навального и Быкова.