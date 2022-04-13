В ФСБ проходят чистки из-за провалов в Украине

13 апреля 2022, 10:45

В российской тайной разведке идет массовая чистка «сталинских» масштабов, следствием чего стало увольнение и арест около 150 ее сотрудников.

Глава Пятого отдела, отвечающего за Украину, 68-летний Сергей Беседа, - и вовсе был отправлен в тюрьму Лефортово в Москве, - отмечает издание со ссылкой на исполнительного директора расследовательской организации Bellingcat Христо Грозева.«Пятый отдел» был создан в 1998 году, когда Путин был директором ФСБ, «для проведения операций в странах бывшего Советского Союза с целью их удержания в орбите России», - отмечает The Times. По мнению авторов статьи, таковы последствия «ярости президента Путина» из-за провала вторжения в Украину. По данным Грозева, офицеров увольняют «за сообщение ложной информации о реальной ситуации в Украине до вторжения»» в Кремль.