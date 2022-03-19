Арена Львов становится убежищем для переселенцев

19 марта 2022, 12:15

Над обустройством активно работает ФК Шахтер Рината Ахметова: сотрудники клуба готовят спальные места (их уже 250, а будет 1000), настраивают электрооборудование, регистрируют людей.

Сегодня разгрузкой гуманитарного груза на Арене Львов занимался полузащитник Георгий Судаков, вместе с женой Елизаветой.«Это большая ответственность - помогать всем, кто в этом нуждается. Волонтёры делают огромную работу, и я тоже решил внести свой вклад» - рассказал Георгий.К Shelter Centre, который занимается размещением переселенцев на Арене Львов, можно обратиться по телефону (24/7): +38097 347 44 59.Также, здесь оказывают помощь в поиске жилья, предоставляют медикаменты, гуманитарную и психологическую помощь.