Улучшение функционала и производительности LUMIX S и G: обновление прошивки

15 июля 2019, 11:45

Компания Panasonic представляет обновления прошивок для LUMIX S1, S1R (вер.1.2), LUMIX GH5 (вер.2.5), GH5S (вер.1.3), G9 (вер.1.3), G90 (вер.1.1), G80 (вер.1.4), GX9 (вер.1.4), которые увеличивают производительность камер и делают их использование еще удобнее и проще.

Обновления:LUMIX S1, S1R1) Стабилизатор- эффективность стабилизатора в корпусе улучшена с 5,5 до 6 стопов- эффективность двойного стаба Dual I.S.2 с 6 до 6,5 стопов.2) Производительность АФДобавлены функции [AF-ON: Near Shift] и [AF-ON: Far Shift].[AF-ON: Near Shift] приоритет фокусировки на ближнем объекте, в то время как [AF-ON: Far Shift] на дальнем объекте3) Улучшена стабильность работы при использовании карты XQD.LUMIX GH5, GH5S, G9, G90, G80, GX91) Улучшена совместимость с новым объективом Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25мм / F1.7 ASPH. (H-X1025)- Теперь во время записи видео доступно плавное управление диафрагмой.- Добавлена функция [Aperture Ring Increment], с помощью которой пользователи могут выбирать метод управления кольцом диафрагмы из [SMOOTH] или [1/3EV] при фотосъемке.2) Улучшена совместимость с дистанционным затвором Panasonic DMW-RS2.- Переключатель видеосъемки на дистанционном затворе можно отключить в меню камеры.Доступность:Новые прошивки для скачивания доступны с 07 июля 2019 года на веб-сайте поддержки пользователей LUMIX:https://www.panasonic.com/global/consumer/lumix.html#firmware