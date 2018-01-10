LUMIX GH5S – гибридная цифровая камера с новым 10,2 Мп сенсором

10 января 2018, 12:15

Корпорация Panasonic представила новую гибридную цифровую беззеркальную камеру LUMIX GH5S с широчайшими возможностями видеосъемки и улучшенным качеством изображения.

Разработанная для профессионалов кино и видеопроизводства LUMIX GH5S обеспечивает высочайшую светочувствительность и лучшее качество изображения за всю историю камер семейства LUMIX.



Новый 10,2 Мп Digital Live MOS-сенсор с технологией Dual Native ISO и процессор изображения Venus Engine достоверно передают даже самые темные участки изображения, позволяя использовать светочувствительность вплоть до ISO 51200, что особенно важно при съемке в условиях недостаточной освещенности. А новая технология Dual Native ISO эффективно подавляет шум при видеосъемке.



Подобно профессиональным камкордерам LUMIX GH5S поддерживает синхронизацию таймкода с помощью разъема Time Code IN/OUT и поставляемого в комплекте коаксиального кабеля. Также LUMIX GH5S можно использовать как генератор таймкода для других камер GH5S и профессиональных камкордеров. Функция синхронизации таймкода облегчает работу съемочной группы, с ее помощью можно синхронизировать видео и звук с другой камерой или устройством аудиозаписи, что значительно упрощает многокамерную съемку.



Новый сенсор также позволяет использовать различные варианты соотношения сторон (4:3, 17:9, 16:9 и 3:2) с сохранением угла обзора. Так можно быстро переключаться между различными форматами, что облегчает постобработку. Также камера поддерживает фотосъемку в формате RAW 14 бит, что открывает большие возможности при профессиональной обработке.



Предыдущая модель - LUMIX GH5 - впервые среди цифровых беззеркальных фотокамер стала поддерживать видеосъемку в формате 4K 60p/50p1. А новая LUMIX GH5S стала первой камерой, поддерживающей разрешение Cinema 4K (4096x2160)2. Также GH5S может вести запись в формате 4:2:2 10 бит3, который часто используется в кинопроизводстве, позволяя добиться более точной цветопередачи. Предусмотрена и поддержка форматов 4:2:2 10 бит 400 Мбит/с All-Intra в разрешении 4K 30p/25p/24p и C4K 24p и 200 Мбит/с All-Intra в разрешении Full HD, при этом нет ограничения длительности видеосъемки4 как при Full HD, так и 4K. LUMIX GH5S совместим с 4K HDR-видео в режиме Hybrid Log Gamma (HLG). Доступна и поддержка видеозаписи в формате 4K HEVC, позволяющем воспроизводить видео на совместимом оборудовании, например, телевизорах Panasonic 4K HDR.



Предусмотрена возможность съемки видео с большим количеством кадров в секунду: до 60 к/с в разрешении C4K/4K (замедление макс. 2,5x) и до 2405, к/с в разрешении FHD (замедление макс. 7,5x), а также поддержка V-LogL.



Технология DFD (Depth From Defocus) и высокая скорость передачи сигнала позволили реализовать высочайшую скорость фокусировки приблизительно 0,07 сек6 и серийной съемки: 12 (AFS)7/ 8 (AFC) к/с в формате 12 бит RAW и 11 (AFS)/ 7 (AFC) к/с в формате 14 бит RAW. А режим 4K ФОТО позволяет делать снимки со скоростью 60 к/с с разрешением 8 Мп.

LUMIX GH5S превосходно снимает в условиях недостаточной освещенности, благодаря высокой светочувствительности и оптимизации сенсора система автофокусировки эффективно работает даже при недостатке света (-5 EV). Предусмотрена и функция Live View Boost, позволяющая проверять кадрирование даже в полной темноте, за счет повышения светочувствительности видоискателя Live View. Была увеличена и кратность зума при ручной фокусировке с 10x; до 20x, что особенно полезно для астрофотографии. А в ночном режиме интерфейс фотоаппарата использует мягкую подсветку, что делает съемку в темноте удобнее.Корпус GH5S выполнен из магниевого сплава, камера защищена не только от влаги и пыли, но и от холода (до -10°С). Новинка оснащена двумя разъемами для SD-карт памяти, совместимыми со стандартом UHS-II Video Speed Class 60, при этом вы можете использовать один из трех режимов записи: последовательная запись, резервное или раздельное копирование. Предусмотрен разъем HDMI Type A.LUMIX GH5S оснащен видоискателем Live View с увеличением 1,5x/0,76x (в эквиваленте 35 мм камеры) и рабочей частотой 120 к/с, а также OLED-экраном с разрешением 3 680 000 точек и 100% полем обзора. В дополнение к двум колесам выбора режимов, джойстик делает управление еще интуитивнее.Камера оснащена модулями Bluetooth и Wi-Fi, позволившими реализовать новые возможности съемки и публикации фотографий и видеороликов. Так, технология Bluetooth 4.2 (BLE: Bluetooth Low Energy) позволяет поддерживать постоянное соединение со смартфоном или планшетом при минимальном энергопотреблении. А Wi-Fi в дополнение к традиционному стандарту 2,4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n)9 поддерживает новый стандарт 5 ГГц (IEEE802.11ac), который отличается повышенной стабильностью и более высокой скоростью передачи данных.Отдельно доступна и батарейная ручка DMW-BGGH5, увеличивающая время работы от аккумулятора и повышающая удобство работы с камерой. А внешний адаптер для подключения XLR-микрофона DMW-XLR1 (продается отдельно) позволяет записывать высококачественное аудио10 с помощью внешнего XLR микрофона.