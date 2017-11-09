Lumix G9 – новая беззеркальная камера Panasonic представлена официально

9 ноября 2017, 10:45

А вот компания Panasonic «отметилась» анонсом своей новой беззеркальной камеры со сменной оптикой - Lumix DC-G9.



Новинка унаследовала часть возможностей флагмана GH5.

В этом решении Panasonic задействован 20,3Мп модуль Live MOS формата Four Thirds без использования низкочастотного фильтра, который дополнен 5-осной механической системой стабилизации изображения.Кроме того, у новинки переработан дизайн, а сам корпус создан из магниевого сплава, и обладает защитой от пыли и брызг.Скорость автофокуса возросла до 0,04 сек.Еще Lumix DC-G9 поддерживает съемку 4К со скоростью 60 кадров в секунду.Камера обладает электронным OLED-видоискателем и 3-дюймовым поворотным тачскрином. Также здесь два слота для карт SD, а еще есть Bluetooth 4.2 и Wi-Fi (802.11ac).Релиз Panasonic Lumix DC-G9 намечен на январь 2018 года. Ориентировочная стоимость - $1700.