LUMIX S – новая серия полнокадровых беззеркальных камер от Panasonic

28 сентября 2018, 9:45

Корпорация Panasonic представила две модели цифровых беззеркальных камер с полнокадровым сенсором 35 мм: LUMIX S1R и S1.

Обе они поддерживают первую в мире функцию видеосъемки в качестве 4K 60p/50p и систему двойной стабилизации изображения Dual I.S. Ожидается, что новинки поступят в продажу в начале 2019 года.



На протяжении всей своей 100-летней истории Panasonic стремился создавать товары, улучшающие жизнь людей. В 2008 году компания заложила основу новой фотокультуры в эпоху цифровой фотографии, выпустив LUMIX G1 - первую в мире цифровую системную беззеркальную камеру. В последующее десятилетие Panasonic продолжал лидировать на рынке, привнося свои инновации - первую в мире камеру с поддержкой 4K-видеосъемки, систему двойной стабилизации изображения Dual I.S., которая сочетает работу стабилизатора в корпусе камеры и объектива и проч.



По мере роста пропускной способности телекоммуникационных линий и популярности видеороликов в социальных сетях все больше и больше людей склонялись в пользу гибридных камер с функциями фото- и видеосъемки, которые расширяли возможности по созданию контента. Для этих задач требовалась принципиально новая камера.



Отвечая потребностям рынка, Panasonic приступил к производству цифровых беззеркальных камер с серьезным акцентом на художественных возможностях - как для фотографии, так и видео. Компания представит их в рамках новой серии LUMIX S, ориентированной на всех, кто стремится повысить художественную выразительность своих работ. Новые модели отличаются удобством и надежностью, что крайне важно для профессиональной фото- и видеосъемки. Они объединят в себе целый ряд технологий Panasonic, которые оттачивались на протяжении столетия на рынке потребительской электроники и десяти лет в области системных беззеркальных камер: цифровые технологии, включая обработку изображения и сигналов, а также оптической и тепловой дисперсии и многое другое. Сочетание всего вышеперечисленного откроет новые возможности для поклонников фото- и видеосъемки.

Ключевые особенности новых камер LUMIX S1R и S1:



1. Высокое разрешение и широкие возможности художественной выразительности благодаря новому 35-мм полнокадровому сенсору и процессору обработки изображения. (Эффективные пиксели: приблизительно 47 млн для S1R и 24 миллиона для S1)



2. Впервые в мире: поддержка видеосъемки 4K 60p/50p в полнокадровой цифровой беззеркальной камере.



3. Первая в мире камера, оснащенная системой стабилизации Dual I.S., которая позволяет вести съемку в темноте или в теледиапазоне с рук - ранее для этого требовался штатив или другое оборудование.



4. Два разъема для карт памяти формата XQD- и SD (впервые в камерах Panasonic), а также долговечный трехосевой наклонный ЖК-экран, упрощающий использование камеры и очень полезный для профессиональной фото- и видеосъемки.



5. Байонет Leica L-Mount позволяет использовать сменные объективы, отвечающие спецификациям L-Mount партнеров*4, Leica Camera и Sigma, расширяя возможности художественной выразительности.



Panasonic будет дополнять линейку объективов, совместимых с камерами серии LUMIX S, и к 2020 году планирует выпустить более десяти моделей, в том числе фикс-объектив 50 мм/F1.4, стандартный зум-объектив 24-105 мм и телеобъектив с зумом 70-200 мм.



Для моделей LUMIX G стандарта «Микро 4/3» компания начала разработку объектива LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25 мм F1.7, который станет первым в мире зум-объективом с максимальной светосилой F1.7 на всем диапазоне фокусных расстояний. А программа сервисной поддержки для профессиональных фотографов и видеографов, стартовавшая в Японии в апреле прошлого года, в этом году станет также доступна на территории Европы и Соединенных Штатов.



LUMIX GH5, G9 и GH5S успели заслужить уважение среди профессионалов и любителей всего мира благодаря потрясающему качеству фото и видео, функционалу, удобству использования и надежности. Этим успехом они обязаны первой в мире поддержке съемки видео 4K 60p/50p, а также самой быстрой системе автофокусировки на базе проприетарной технологии DFD (глубина из расфокусировки). Panasonic продолжит развитие серии LUMIX G и завоевание профессионального рынка с помощью новых моделей LUMIX S, а также запуска программы сервисной поддержки для профессиональных фотографов и видеографов. Эти шаги будут способствовать созданию новой культуры фотографии и видеографии.