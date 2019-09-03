Передача RAW-данных c LUMIX S1H на Atomos Ninja V

3 сентября 2019, 11:49

Panasonic объявляет о продолжении успешного сотрудничества с корпорацией Atomos Limited. Компании совместно реализуют возможность передачи RAW-данных по HDMI с LUMIX S1H на рекордер Atomos Ninja V Monitor.





LUMIX S1H - первая в мире полнокадровая беззеркальная камера, способная записывать 6K-видео во внутреннюю память*. Она сочетает возможности профессиональных кинокамер с высокой портативностью системных «беззеркалок». Чтобы организовать оптимальный рабочий процесс для создателей кино, Panasonic расширил возможности камеры функцией вывода RAW-данных через HDMI на внешний HDR-рекордер Atomos Ninja V 4K / 60p.



В ходе глобального анонса LUMIX S1H в Лос-Анджелесе 27 августа 2019 года директор Подразделения фото и видеотехники Panasonic Йосуке Ямане отметил:



«Atomos и Panasonic обладают успешным опытом сотрудничества. Вывод 4K 4:2:2 10 бит через HDMI уже поддерживается в камерах серии LUMIX GH. Сейчас мы совместно работаем над передачей RAW-данных через HDMI с S1H на рекордер Atomos».



Генеральный директор Atomos Джером Янг добавил в своем пресс-релизе:



«Мы с гордостью продолжаем работу над революционными технологиями вместе с компанией такого масштаба, как Panasonic. Нас объединяет общее стремление – сделать кинопроизводство более демократичным и доступным. И возможность передавать RAW по HDMI с S1H на Ninja V - важный шаг в этом направлении».



Новый Lumix S1H будет показан вместе с Atomos Ninja V на предстоящей выставке IBC2019 в Амстердаме 13 сентября 2019 года.