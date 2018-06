12 июня 2018, 12:45

Panasonic выпустила обновления прошивки под камеры LUMIX DC-GH5S, DC-GH5, DC-G9

Компания Panasonic представляет обновление прошивок для LUMIX DC-GH5 (вер.2.3), DC-GH5S (вер.1.1) и DC-G9 (вер.1.1), которые расширяют возможности камер и повышают их производительность.



Обновления:



LUMIX DC-GH5 - прошивка вер.2.3



1.Улучшена производительность следящего автофокуса при записи видео

2.Повышена производительность системы стабилизации изображения Body I.S.

3.Улучшено качество записи звука за счет оптимизации производительности встроенного микрофона для шумоподавления

4.Ночной режим – информация на экране отображается красным цветом для комфортного восприятия в темноте

5. Помощник фокусировки MF Assist - более точная ручная фокусировка в режиме фото и видео благодаря увеличению области фокусировки до 20 раз

6. Улучшения Like 709 & V-LogL - Like 709, V-LogL и V-LogL View Assist в Photo Style теперь можно использовать для фотосъемки и таймлапс видеосъемки. [LUT Monitor Display] и [LUT HDMI Display ] можно использовать в режиме воспроизведения для проверки корректности отображения

7.Прочие улучшения



LUMIX DC-GH5S - прошивка вер.1.1



1. Улучшена производительность автофокусировки для фотосъёмки при плохом освещении и условиях низкой контрастности сцены

2. Улучшено качество записи звука за счет оптимизации производительности встроенного микрофона для шумоподавления

3. Улучшенный контроль настроек видео – вектороскоп может отображаться на экране при настройке баланса белого

4. Прочие улучшения



LUMIX DC-G9 - прошивка вер.1.1



1. Улучшена производительность следящего автофокуса при записи видео

2. Повышена производительность системы стабилизации изображения Body I.S.

3.Усовершенствован режим фотографии высокого разрешения High Resolution Mode - фотографы оценят расширенный диапазон диафрагмы от F8 до F11 и улучшенную коррекцию движения

4. Улучшено качество записи звука за счет оптимизации производительности встроенного микрофона для шумоподавления

5. Помощник фокусировки MF Assist - более точная ручная фокусировка в режиме фото и видео, благодаря увеличению области фокусировки до 20 раз

6. Прочие улучшения