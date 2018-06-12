Panasonic выпустила обновления прошивки под камеры LUMIX DC-GH5S, DC-GH5, DC-G9

Компания Panasonic представляет обновление прошивок для LUMIX DC-GH5 (вер.2.3), DC-GH5S (вер.1.1) и DC-G9 (вер.1.1), которые расширяют возможности камер и повышают их производительность.
Обновления:
LUMIX DC-GH5 - прошивка вер.2.3
1.Улучшена производительность следящего автофокуса при записи видео
2.Повышена производительность системы стабилизации изображения Body I.S.
3.Улучшено качество записи звука за счет оптимизации производительности встроенного микрофона для шумоподавления
4.Ночной режим – информация на экране отображается красным цветом для комфортного восприятия в темноте
5. Помощник фокусировки MF Assist - более точная ручная фокусировка в режиме фото и видео благодаря увеличению области фокусировки до 20 раз
6. Улучшения Like 709 & V-LogL - Like 709, V-LogL и V-LogL View Assist в Photo Style теперь можно использовать для фотосъемки и таймлапс видеосъемки. [LUT Monitor Display] и [LUT HDMI Display ] можно использовать в режиме воспроизведения для проверки корректности отображения
7.Прочие улучшения
LUMIX DC-GH5S - прошивка вер.1.1
1. Улучшена производительность автофокусировки для фотосъёмки при плохом освещении и условиях низкой контрастности сцены
2. Улучшено качество записи звука за счет оптимизации производительности встроенного микрофона для шумоподавления
3. Улучшенный контроль настроек видео – вектороскоп может отображаться на экране при настройке баланса белого
4. Прочие улучшения
LUMIX DC-G9 - прошивка вер.1.1
1. Улучшена производительность следящего автофокуса при записи видео
2. Повышена производительность системы стабилизации изображения Body I.S.
3.Усовершенствован режим фотографии высокого разрешения High Resolution Mode - фотографы оценят расширенный диапазон диафрагмы от F8 до F11 и улучшенную коррекцию движения
4. Улучшено качество записи звука за счет оптимизации производительности встроенного микрофона для шумоподавления
5. Помощник фокусировки MF Assist - более точная ручная фокусировка в режиме фото и видео, благодаря увеличению области фокусировки до 20 раз
6. Прочие улучшения
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