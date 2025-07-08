BlackRock приостановила создание фонда восстановления Украины

8 июля 2025, 12:15

Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего страны.

Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на источники.



Отмечается, что BlackRock планировала объявить о создании фонда в Италии во время Конференции по восстановлению Украины 10-11 июля и которую планируют посетить премьер Италии Мелони и президент Украины Зеленский. По словам источников, Франция работает над предложением о фонде для замены отмененной инициативы BlackRock, но неясно, насколько эффективным будет новый план без поддержки США.



Ранее общая сумма затрат на восстановление Украины после начала войны была оценена в более чем €500 млрд.