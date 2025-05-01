США и Украина подписали соглашение по полезным ископаемым

1 мая 2025, 8:45

Украина и США подписали в Вашингтоне Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Документ направлен на восстановление украинской экономики и развитие проектов в сфере полезных ископаемых, нефти и газа.

Согласно соглашению, Украина направит в фонд 50% доходов от новых лицензий на разработку ресурсов, в то время как США внесут вклад как финансово, так и в виде военной и технологической помощи. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе между Киевом и Вашингтоном, при этом Украина сохраняет полный контроль над своими природными ресурсами.Соглашение не предусматривает долговых обязательств и не влияет на курс евроинтеграции. По словам президента США Трампа, «американское присутствие на объектах добычи будет способствовать безопасности и защите от внешних угроз».Фонд станет одним из ключевых инструментов послевоенного восстановления Украины, а также привлечения иностранных инвестиций и технологий.