В руководстве США угрожают отключить Украину от Starlink — Reuters

24 февраля 2025, 11:45

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, в случае отказа от соглашения об ископаемых США могут лишить Украину доступа к спутниковой интернет-системе Starlink.

Эта угроза уже якобы звучала дважды, в частности на встрече спецпредставителя Белого дома по Украине Кита Келлогга и Зеленского."Во время встречи Украине сообщили, что она столкнется с неизбежным отключением сервиса, если не достигнет соглашения по полезным ископаемым", — утверждает источник.Вместе с тем еще вчера военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" отмечал, что отключение Starlink на фронте будет "болезненным, но не смертельным", потому что "существует альтернатива".