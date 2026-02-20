США и Узбекистан подписали соглашение о стратегических полезных ископаемых

20 февраля 2026, 11:45

Правительство США и Узбекистан подписали соглашение, направленное на усиление сотрудничества в сфере полезных ископаемых, сообщает Reuters.

Cоглашение, подготовленное Корпорацией международного развития финансирования США (DFC), ставит целью улучшение доступа к ключевым минеральным ресурсам Узбекистана, что является частью стратегии США по противодействию доминированию Китая в области поставок критически важных ресурсов.В рамках соглашения приоритет будет отдан инвестициям на всех этапах цепочки создания стоимости - от разведки и добычи до переработки ресурсов. Также планируется создание американо-узбекской совместной инвестиционной холдинговой компании для реализации будущих проектов в области минеральных ресурсов и инфраструктуры.