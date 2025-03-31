Зеленский заявил, что не признает военную помощь США долгом

31 марта 2025, 10:45

Президент рассказал во время брифинга с журналистами, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа".



По словам Зеленского, Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь от США как долг.

"Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", – добавил он.Также президент заявил, что в Киеве в течение недели пройдет срочная встреча в узком кругу. Будут те страны, которые 100% будут готовы отправить контингент на территорию Украины. На встрече будут точно Великобритания и Франция.Также он подчеркнул, что Путин боится переговоров:"Путин находит ту или иную причину, чтобы не заканчивать войну. он боится переговоров с Украиной. я считаю, что аргументов в переговорах с Украиной у него нет, и он оттягивает любой процесс переговоров. Но давления на него мало.Очень важно для нас, чтобы это признали США. Вся Европа (99%) это понимает, и Европа будет поддерживать санкциями в дальнейшем. Для нас важно, чтобы США присоединились максимально к санкционному давлению".По словам Зеленского, Украина получит расширенный доступ к разведывательным данным со спутников европейских коллег. Также в Париже договорились с некоторыми лидерами о доступе к их складам с боеприпасами."Мы договорились о лицензиях на производство противовоздушной обороны", - сказал президент и добавил, что Украина будет работать над получением лицензий на производство некоторых видов артиллерии.