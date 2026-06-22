Австралия выделит Украине $100 млн военной помощи

22 июня 2026, 9:45

Правительство Австралии предоставит Украине дополнительную помощь в размере $100 млн на закупку критически важного военного оборудования.

В Минобороны страны отметили, что после принятия обязательства выделить $50 млн в рамках PURL в декабре 2025 г. Канберра осуществит еще два дополнительных взноса по $50 млн в течение следующих 12 месяцев. Таким образом, как отметили в военном ведомстве, с начала войны общий объем военной помощи Украине со стороны Австралии составил более $1,6 млрд.«То, что происходит в Украине, имеет значение и для Индо-Тихоокеанского региона, поэтому для Австралии так важно оставаться последовательной и продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока она не достигнет мира на своих условиях», - заявил вице-премьер Австралии Марлз.