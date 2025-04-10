10 апреля 2025, 9:45

Австралия отвергла предложение Китая объединиться для борьбы с пошлинами США

Австралия отклонила предложение Пекина о совместной работе по противодействию тарифам США, заявив, что вместо этого она продолжит диверсифицировать свою торговлю и снизит зависимость от Китая, пишет Reuters.



"Мы не собираемся держаться за руки с Китаем в любом противостоянии, которое происходит в мире", — рассказал вице-премьер Ричард Марлес.



Он сказал, что Австралия будет укреплять свою экономическую устойчивость, расширяя торговые связи с Европейским союзом, Индонезией, Индией, Великобританией и Ближним Востоком.



Ранее посол Китая в Австралии Сяо Цянь призвал Канберру сотрудничать с Пекином для защиты многосторонней глобальной торговой системы.



"В новых условиях Китай готов объединить усилия с Австралией и международным сообществом, чтобы совместно реагировать на изменения в мире", — отметил Сяо Цянь.

