5 мая 2025, 17:15

Пекин подтвердил контакты с США по вопросу тарифов

Минторговли КНР заявило, что оценивает предложения США по началу торговых переговоров, отметив, что высокопоставленные чиновники США недавно «несколько раз обращались через соответствующие стороны» в надежде начать переговоры с Китаем о тарифах.



Пекин в ответ повторил свое условие - полное снятие всех односторонних пошлин со стороны США для «демонстрации своей искренности и готовности исправить свои неправильные действия».



Это первое официальное признание Китая о наличии переговоров между сторонами. Напряженность в торговых отношениях началась 7 апреля, когда США ввели пошлины в 34%, после чего взаимные ограничения достигли 145%, фактически заморозив торговлю. После этого Вашингтон стал вводить смягчения для Пекина, и несколько раз заявлял о ведении переговоров с Китаем, однако китайская сторона отрицала какие-либо переговоры.

