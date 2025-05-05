Пекин подтвердил контакты с США по вопросу тарифов

Минторговли КНР заявило, что оценивает предложения США по началу торговых переговоров, отметив, что высокопоставленные чиновники США недавно «несколько раз обращались через соответствующие стороны» в надежде начать переговоры с Китаем о тарифах.
Пекин в ответ повторил свое условие - полное снятие всех односторонних пошлин со стороны США для «демонстрации своей искренности и готовности исправить свои неправильные действия».
Это первое официальное признание Китая о наличии переговоров между сторонами. Напряженность в торговых отношениях началась 7 апреля, когда США ввели пошлины в 34%, после чего взаимные ограничения достигли 145%, фактически заморозив торговлю. После этого Вашингтон стал вводить смягчения для Пекина, и несколько раз заявлял о ведении переговоров с Китаем, однако китайская сторона отрицала какие-либо переговоры.
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