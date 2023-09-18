Канада выделяет Украине $24,5 млн на закупку военной помощи

18 сентября 2023, 12:45

Министр нацобороны Канады Билл Блэр сообщил о пожертвовании $24,38 млн в Международный фонд для Украины. Это возглавляемая Великобританией инициатива по закупке военной помощи для Киева.



Эти средства будут направлены на закупку "сотен зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем, необходимых для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины".