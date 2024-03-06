Канада передаст Украине списанные авиаракеты CRV7

6 марта 2024, 9:15

Билл Блэр заявил, что из приобретенных в 70-80х годах армией Канады 83 тыс. ракет CRV7 определенное количество пригодны для использования.

Ракеты такого типа до сих порт стоят на вооружении многих союзников и совместимы с истребителями F-16, отметил он.

Сейчас минобороны нужно оценить их состояние и найти безопасный способ транспортировки, поскольку некоторые отчеты указывают на то, что они, возможно, хранились ненадлежащим образом в течение последних 15 лет."Украинцы во время моей последней встречи с ними на прошлой неделе указали, что они могут использовать CRV7. Сейчас мы проверяем, можно ли безопасно транспортировать эти боеприпасы. Как только мы это определим, а это должно произойти в ближайшие несколько дней, мы доставим их в Украину как можно быстрее", — заявил глава оборонного ведомства Канады.