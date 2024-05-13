Канада выделит 76 млн канадских долларов на ПВО для Украины

13 мая 2024, 10:15

Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Билл Блэр на встрече в Оттаве с министром обороны Германии Борисом Писториусом.



76 миллионов канадских долларов ($55,2 млн) пойдут на быстрый поиск и доставку в Украину систем ПВО (инициатива IAAD).

«Эти системы помогут защититься от российских воздушных атак, в результате которых погибли тысячи украинцев и были разрушены больницы, электростанции и жилые дома», - отмечено на сайте Правительства Канады.В преддверии летнего саммита НАТО министры также обсудили совместную работу по укреплению обороны и потенциала сдерживания Альянса в странах Восточной ЕвропыОни подтвердили готовность своих стран оказывать жизненно важную военную поддержку Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе.Вклад Канады в немецкую инициативу IAAD – это лишь часть канадско-германских усилий в этом направлении.В настоящее время представители Канадских вооруженных сил развернуты в Германии в составе Группы, которая помогает упростить передачу помощи Украине, работает над согласованием будущих пакетов с потребностями Украины, а также планирует немедленные и долгосрочные действия для подготовки бойцов ВСУ.