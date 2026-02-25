Канада объявила о $1,4 млрд военной помощи Украине и ввела санкции против РФ

25 февраля 2026, 10:15

В четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения правительство Канады объявило о предоставлении Украине 2 млрд канадских долларов ($1,4 млрд) военной помощи.

Помощь рассчитана на 2026-2027 финансовые годы.

Кроме того, Канада предоставляет Украине более 400 бронированных машин, включая 66 легких бронированных машин 6-го класса от компании General Dynamics и 383 бронированных машин Senator.

Канада ввела новые санкции против РФ, включая "теневой флот" и снижение ценового потолка на российскую нефть.