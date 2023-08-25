Каждый пятый военный самолет россияне теряют из-за собственной халатности

25 августа 2023, 12:15

Более 20% зафиксированных потерь пилотируемых российских самолетов и вертолетов за 18 месяцев полномасштабного вторжения вызваны не действиями ВСУ.

Значительные потери российской авиации во время учебных или небоевых задач можно объяснить несколькими факторами, среди которых:



▪️упущение в обслуживании своих самолетов, сроках обучения пилотов и соблюдении процедур безопасности;

▪️сбои в системе, ошибки пилотов;

▪️"дружественный" огонь и другие инциденты, напрямую не связанные с боевыми действиями.



Выявленные Newsweek потери авиации россии за 1,5 года полномасштабной войны — 221 борт, включая дополнительные 17 реактивных самолетов и 18 вертолетов.



Официальные данные украинских военных выше: по состоянию на четверг общие потери российских самолетов составляют 315, а вертолетов — 314 единиц.



Исходя из этих цифр издание пишет, что по меньшей мере 48 из 221 подтвержденных потерь пилотируемой российской авиации не были связаны с боевыми действиями — это 21,7%, или каждая пятая единица.