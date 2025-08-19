Зеленский передал Трампу от бойца ВСУ клюшку для гольфа

19 августа 2025, 12:45

В ОП рассказали, что президент Украины подарил президенту США клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.

Владимир Зеленский рассказал, что воин потерял ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая побратимов.



Гольф стал для Константина Картавцева частью реабилитации и помог восстановить равновесие — физическое и эмоциональное. Зеленский также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к президенту США помочь Украине закончить войну справедливым и длительным миром.



Дональд Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину за клюшку, а также подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.