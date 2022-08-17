Россия увеличила количество вертолетов на границе с Украиной

17 августа 2022, 11:15

«Самолетов сегодня несколько меньше - около 430 находится сейчас вокруг Украины на разных аэродромах Беларуси, России и Крыма. Но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360 вертолетов», — заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украине находилась авиационная группировка в составе 700 летательных аппаратов – 450 самолетов и 250 вертолетов. Если количество самолетов уменьшилось, то ситуация с вертолетами противоположная.Также, враг увеличивает авиационную активность вокруг Украины. За сутки примерно 150 вылетов. Пока авиация противника не залетает в зону действия противовоздушной обороны Украины.