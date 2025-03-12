12 марта 2025, 9:45

РФ использует Shahed со Starlink и SIM-картами — Игнат

Представитель ВС ВСУ отметил, что российские атаки дронами и авиацией становятся более технологичными.



"Это все исследуется для того, чтобы знать, как этому противодействовать. Для нас это цель, которую нужно уничтожать тем или иным средством, которое у нас есть. И уничтожить как можно более дешевым средством", — сообщил Игнат.



Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ также добавил, что происходит адаптация к новым методам врага.



"Это цена нашей жизни. Это то, будут ли залетать сюда самолеты. Если они будут залетать, то мы вместо КАБ получим ФАБ на голову. В 10 раз больше", — подчеркнул Игнат.



По его словам, ПВО работает на опережение, но прогнозирование — сложный процесс. Приоритет — дешевые и эффективные способы уничтожения целей

