19 сентября 2022, 10:45

Россия разместила вокруг Украины около 800 единиц авиации

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что возле Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов.


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