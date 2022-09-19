Россия разместила вокруг Украины около 800 единиц авиации

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что возле Украины находится 430 российских самолетов и 340 вертолетов.
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