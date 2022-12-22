В ВС объяснили, чем Украине помогут батареи Patriot

Детали раскрыл спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью украинским СМИ.
Особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты, не говоря уже о дронах-камикадзе.
Аэробаллистические цели может поражать на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ.
Украинские военные смогут довольно легко освоить новые для них зенитно-ракетные системы Patriot. Комплексы западного образца современные, очень многое в них автоматизировано, поэтому ВСУ не составит труда быстро обучиться работать с ними.