В ВС объяснили, чем Украине помогут батареи Patriot

22 декабря 2022, 10:15

Детали раскрыл спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью украинским СМИ.

Особенность Patriot заключается в том, что ракеты системы могут сбивать не только крылатые, а и баллистические ракеты, не говоря уже о дронах-камикадзе.Аэробаллистические цели может поражать на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы могли бы помочь отогнать российскую авиацию подальше от наших границ.Украинские военные смогут довольно легко освоить новые для них зенитно-ракетные системы Patriot. Комплексы западного образца современные, очень многое в них автоматизировано, поэтому ВСУ не составит труда быстро обучиться работать с ними.