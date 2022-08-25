25 августа 2022, 12:15

Россия наращивает количество носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Так, с 05.08 по утро 22.08 на открытых площадках аэродрома Бельбек россияне:



▪️увеличили количество МиГ-31 на 4 ед. и МиГ-29 – на 1 ед.;

▪️уменьшили количество Су-34 на 10 ед., Су-27/30М2 – на 10 ед. и Л-39 – на 1 ед.;

▪️разместили 1 вертолет Ми-28 и 1 вертолет Ка-52;

▪️убрали 1 самолет Ил-76 и 1 самолет Ан-12.



Самолеты МиГ-31 являются единственными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал.



В настоящее время на аэродроме идентифицировано 59 ед. авиационной техники: 53 самолета (35 Су-27/30М2, 1 Су-34, 5 МиГ-31, 9 МиГ-29, 3 Л-39) и 6 вертолетов (1 Ми-28, 4 Ка-32 и 1 Ка- 52).

