Украинские ВВС стали еще ближе к стандартам НАТО

11 декабря 2019, 11:45

Экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из состава 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франка Воздушных сил ВСУ выполнили в Хмельницкой области вылеты днем и ночью с целью восстановления и поддержания навыков пилотирования в зоне и по маршрутам, а также впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе, сообщает Генштаб ВСУ.

"…Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки - УПАЗ, который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии "НАРП". Выполняли эти полеты лучшие экипажи "сушек". Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет…", - говорится в опубликованном на странице Генштаба в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, самолет-заправщик Су-24М, пилотируемый специалистами Государственного научно-исследовательского института ВСОВТ полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком успешно осуществил контакт с "сушкой", пилотируемой военными летчиками.

На пути к стандартам ведущих стран НАТО данный элемент боевой подготовки необходим для достижения совместимости украинских пилотов с ВВС стран-партнеров. Вероятно, что вопрос дозаправки в воздухе будет отрабатываться на разных типах самолетов во время очередных многонациональных военных учений "Чистое небо" в Украине", - добавили в Генеральном штабе украинской армии.