Мощь украинских ВВС значительно возрастёт

13 августа 2018, 11:15

Командующий Военно-воздушными силами Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, ранее сделал заявление о том, что в 2018 году украинская армия будет значительно усилена.

Обусловлено это, прежде всего, появлением на вооружении ВВС Украины 30 истребителей и штурмовиков, прошедших ремонт и подвергшихся модернизации. На данный момент известно о том, что речь идёт об истребителях Су-27 и МиГ-29, а также о штурмовиках Су-25.Более того, на сегодняшний день известно и о том, одно из украинских предприятий занимается модернизацией тактических разведывательных самолётов Су-24МР, что позволяет утверждать, что к 2020 году украинские ВВС будут значительно усилены.С другой стороны, вся находящаяся на вооружении ВВС Украины техника является довольно старой и нуждается в своей замене, однако из-за отсутствия выделяемых финансовых средств, Украина не может приобрести новую, в связи с чем, вынуждена эксплуатировать те самолёты, которые достались ей со времён Советского Союза.