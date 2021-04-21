21 апреля 2021, 10:45

Китайский спутник с роботизированной рукой назван угрозой для американским

Вчера командующий Космическими силами США генерал Джеймс Дикинсон (James Dickinson) в докладе Конгрессу назвал Китай главной угрозой для страны в космосе.

Особое беспокойство у военных вызвал спутник Шицзянь-17 (Shijian-17), который вооружён роботизированной рукой и может свободно менять орбиту. Китай утверждает, что это экспериментальный спутник для борьбы с космическим мусором, но в США уверены, что это средство устранять их спутники.

«Пекин активно стремится к космическому превосходству с помощью космических систем и систем космического нападения», — написал Дикинсон в подготовленных замечаниях сенатскому комитету по вооруженным силам. — Один примечательный объект — это Шицзянь-17, китайский спутник с роботизированной рукой».

Способность Китая уничтожить спутник США имеет решающее значение, поскольку исход следующей крупной войны будет решён в первые минуты первого дня начала боевых действий. В частности, в эти минуты должна быть выведена из строя система GPS. Все действия вооруженных сил США — авианосцев, истребителей пятого поколения, танков и ракет — полагаются на GPS для определения местоположения, навигации и времени. Превосходство США в военной сфере может быть немедленно устранено, если цифровая связь будет нарушена. У Китая для этого есть как наземные средства борьбы, так и космические, включая спутник с «рукой».

Как вариант противодействия этому в США намерены создать ячеистую спутниковую сеть наблюдения и связи на созвездиях из тысяч небольших спутников. Такие системы более устойчивы к атаке, чем немногочисленные крупные и дорогие спутники. Одну из таких программ, вероятно, реализует компания Илона Маска SpaceX (проект Starlink).

На слушаниях во вторник Дикинсон назвал Китай «ведущим вызовом» в космической сфере, с более чем 400 спутниками на орбите, в чём он уступает только США. Россия имеет около 200 спутников, но может удвоить это количество к 2030 году, сказал он. В то же время командующий отметил, что за объектами на орбите очень трудно следить. Ежедневно командование отслеживает около 32 тыс. объектов, из которых 7000 — это активные или выведенные из работы спутники. По мере развития коммерческой космонавтики следить за ближним космосом станет ещё сложнее, что позволит противнику маскировать свои действия на орбите.

(С) 3dnews


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