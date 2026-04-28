FT рассказала, как Китай намерен вести боевые действия в космосе

28 апреля 2026, 13:45

Китай активно развивает технологии для превращения космоса в театр военных действий, стремясь нейтрализовать преимущество США.

К примеру, спутник "Шицзянь-21" уже продемонстрировал способность захватывать чужие аппараты роботизированной рукой и отбуксировать их с геостационарной орбиты (ГСО).



Также Китай — единственная страна, использующая на ГСО радары высокого разрешения (SAR). Это позволяет круглосуточно отслеживать авианосцы США в Индо-Тихоокеанском регионе при любой погоде. Кроме того, китайская армия уже применяет на учениях наземные ракеты для поражения целей на низкой орбите и разрабатывает аналоги для ГСО.



Помимо этого, китайские военные описали этапы "космической войны".



▪️ Операции сдерживания: кибератаки и радиоэлектронные помехи. Перемещение спутников и демонстрация силы, чтобы принудить противника к отступлению без человеческих жертв.



▪️ Космическая блокада: использование лазеров, пучков частиц и космических "мин". Цель — "ослепить" наземные и морские силы врага, лишив их данных со спутников. Даже космический мусор планируется использовать как оружие.



▪️ Наступательные действия: прямое уничтожение потенциала противника. Методы включают таран спутников, использование электромагнитных рельсотронов и многоразовых космопланов.



▪️ Финальная стадия: стирание границ между космосом и Землей. Китай рассматривает возможность орбитальных бомбардировок наземных ядерных объектов и инфраструктуры из космоса.