22 мая 2025, 9:45

Китай обеспокоен ПРО "Золотой купол" Трампа

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, когда ее спросили о проекте, сказала, что он влечет за собой "сильные наступательные последствия" и повышает риски милитаризации космоса и гонки вооружений, пишет Reuters.



"США, проводя политику "Америка прежде всего", одержимы стремлением к абсолютной безопасности для себя. Это нарушает принцип, согласно которому безопасность всех стран не должна быть поставлена ​​под угрозу, и подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность. Китай серьезно обеспокоен этим", — сказала спикер.



Она призвала Вашингтон как можно скорее отказаться от разработки системы и принять меры по укреплению доверия между крупными державами.

