В Китае отвергли заявления Германии об атаке китайского лазера на самолет

10 июля 2025, 9:15

"После консультаций с соответствующими ведомствами информация, представленная немецкой стороной, полностью противоречит фактам, известным Китаю. ВМС Китая проводили операции по сопровождению судов в Аденском заливе и водах Сомали, выполняя свои обязанности как крупная держава, внося вклад в обеспечение безопасности международных водных путей и поддерживая хорошую связь с Германией и европейской стороной. Обеим сторонам следует своевременно и прагматично укреплять взаимодействие, чтобы избежать недопонимания и ошибочных суждений", — заявила спикер МИД Китая Мао Нин на брифинге.



8 июля в МИД ФРГ заявили, что китайские военные использовали лазерное оружие против немецкого самолета, участвующего в оборонительной операции ЕС в Красном море.