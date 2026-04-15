Китай представил свой план по Ближнему Востоку

15 апреля 2026, 10:15

Председатель КНР Си Цзиньпин представил 4-пунктный план для урегулирования ситуации и содействию миру и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявила представитель китайского МИД Мао Нин.

Она перечислила вышеупомянутые пункты:Приверженность принципу мирного сосуществования. Государства Персидского залива должны работать над созданием общей, всеобъемлющей и устойчивой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Залива;Приверженность принципу национального суверенитета. Суверенитет, безопасность и территориальная целостность стран Персидского залива должны уважаться, а безопасность их персонала, объектов и учреждений - решительно охраняться;Приверженность принципу международного верховенства права. Важно твердо отстаивать международную систему с ООН в качестве ядра, международный порядок, основанный на международном праве;Приверженность к сбалансированному подходу к развитию и безопасности. Безопасность является предпосылкой для развития, а развитие служит гарантией безопасности. Пекин готов сотрудничать со странами Залива в создании плодородной почвы для регионального развития и безопасности.Ранее сегодня Си Цзиньпин принял в Пекине делегацию во главе с кронпринцем Абу-Даби, ОАЭ, бин Зайедом аль-Нахайяном. Именно в ходе этой встречи лидер КНР представил вышеупомянутый план.