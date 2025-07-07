В НАТО сменился командующий Объединенными силами в Европе

7 июля 2025, 8:15

На сайте Альянса сообщили, что американский генерал Алексус Гринкевич возглавил командование Объединенных сил НАТО в Европе, сменив на этом посту генерала Кристофера Каволи, который занимал должность с 2022 года.

Официальная церемония передачи командования прошла сегодня в главной штаб-квартире Объединенных сил НАТО в Европе, расположенной в Монсе (Бельгия).Командование Объединннных сил НАТО в Европе (SACEUR) отвечает за планирование и проведение всех военных операций Альянса на континенте. Гринкевич стал 21-м верховным главнокомандующим SACEUR. Первым этот пост занимал генерал Дуайт Эйзенхауэр — будущий 34-й президент США.