Турецкий сверхзвуковой самолет будет представлен на выставке в Египте

2 сентября 2024, 9:45

Первый в Турции пилотируемый самолет с реактивным двигателем Hürjet будет представлен на международной выставке Egypt International Airshow 2024.

В рамках выставки пройдут встречи со странами региона, в частности с Египтом, относительно этого самолета. Отмечается, что Каир заинтересован в закупке воздушного судна такого типа.Egypt International Airshow - один из престижных авиационных выставок на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мероприятие состоится 3-5 сентября в международном аэропорту Эль-Аламейн в одноименном египетском городе.