WSJ: Китай и Россия не готовы вступать в конфликт с США из-за Ирана

24 февраля 2026, 15:15

Пекин и Москва укрепили экономические и дипломатические связи с Тегераном, но не проявили особой готовности оказать прямую военную помощь, если президент США Трамп отдаст приказ о нанесении ударов по Ирану.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что Россия и Иран провели небольшие военно-морские учения в Оманском заливе и запланированы совместные учения с Китаем, но демонстрация силы выглядит скромно по сравнению с наращиванием военного присутствия США в регионе.По мнению аналитиков, Китай, и Россия вряд ли рискнут вступить в конфронтацию с Вашингтоном из-за Ирана. Они считают свои связи с Тегераном прагматичными и взаимовыгодными, а не направленными на то, чтобы развязать войну от его имени.