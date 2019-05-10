США направят к берегам Ирана авианосную группу

10 мая 2019, 11:15

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.

Об этом заявил советник главы Белого дома Джон Болтон. Ранее Соединённые Штаты усилили санкционное давление на исламскую республику: Вашингтон не стал продлевать исключения, разрешающие ряду стран закупать нефть у Тегерана без риска подпасть под ограничительные меры. Как подчеркнули власти Ирана, они намерены сбывать нефть на сером рынке.