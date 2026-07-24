США снова применили стратегический бомбардировщик B-1 для ударов по Ирану

24 июля 2026, 10:15

Минувшей ночью США использовали для нанесения ударов по Ирану стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer.

Сообщается, что это первое применение самолетов этого типа после возобновления военных действий между США и Ираном 12 дней назад.

При этом неясно, что именно атаковал B-1 и была ли эта масштабная миссия более эффективной, чем другие удары за последние несколько дней.



Как пишет Axios, самолет стартовал с британской военной базы: право США использовать эти базы для ударов по Ирану Вашингтону предоставил новый премьер Британии Бернем.