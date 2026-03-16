Израиль получает цели для ударов дронами от обычных граждан Ирана

16 марта 2026, 9:15

Израиль использует информацию о целях, передаваемую обычными гражданами Ирана, для нанесения ударов по территории страны, пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на высокопоставленного представителя израильских служб безопасности.



По его словам, именно так произошло 12 марта, когда израильский дрон нанес удар по КПП сил «Басидж» в Тегеране. Чиновник отметил, что данные о целях передаются из Ирана через израильские аккаунты в соцсетях на персидском языке. Полученная информация сначала проходит проверку и подтверждение, после чего, в случае ее точности и достоверности, принимается решение о нанесении удара.